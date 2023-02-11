Держатомрегулювання заборонив експлуатацію однієї з українських АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання України заборонила експлуатацію енергоблоків №3, 4, 5, 6 Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі, внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки.

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Про це повідомляє пресслужба Держатомрегулювання.

"Державною інспекцією ядерного регулювання України видано розпорядження від 10 лютого 2023 року про обмеження експлуатації енергоблоків №№3, 4, 5, 6 Запорізької АЕС, як об’єкта державного нагляду, внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки. Відтак експлуатація вказаних ядерних установок на енергетичних рівнях потужності є забороненою", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що при виданні зазначеного розпорядження враховано, що промисловий майданчик Запорізької АЕС зазнає періодичних обстрілів, повітряні лінії зв’язку із енергетичною системою України зазнали пошкоджень.

Крім того, виробничі приміщення ЗАЕС, зокрема інформаційно-кризовий центр, не можуть використовуватися за призначенням через розташування у них російських військових.

Також внаслідок окупації експлуатуюча організація ДП "НАЕК "Енергоатом" немає належних можливостей для постачання товарно-матеріальних цінностей на Запорізьку АЕС.

"Ці факти свідчать про порушення фундаментальних принципів забезпечення безпеки атомних станцій як реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту, забезпечення культури безпеки, відповідальності експлуатуючої організації", - підкреслюють в Держатомрегулюванні.

У відомстві додають, що встановлено порушення вимог законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, документів дозвільного характеру, зокрема ліцензій на експлуатацію ядерних установок.

У регуляторі наголошують, що внаслідок окупації російськими військовими промислового майданчику не забезпечується функціонування системи фізичного захисту ядерної установки.

Як раніше повідомляли в НАЕК "Енергоатом", Україні знадобиться щонайменше два місяці після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодару від російських окупантів, щоб відновити роботу станції.

Нагадаємо, що ЗАЕС російські війська захопили на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу. На станції через окупацію відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.