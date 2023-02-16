"Расслабляться не стоит": в "Укрэнерго" оценили, может ли быть хуже ситуация с электроэнергией

Благодаря улучшению противовоздушной обороны и "снижению возможностей Москвы наносить удары" по критической инфраструктуре худшее в ситуации с электроэнергией, вероятно, позади, но "расслабляться не стоит".

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Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Bloomberg.

Он отметил, что приближение конца зимы принесет облегчение, несмотря на то, что Россия продолжает наносить ракетные удары и использовать беспилотники для поражения объектов инфраструктуры.

"Противник в значительной степени потерял способность наносить значительный ущерб… Тем не менее, не стоит расслабляться и считать, что российская кампания воздушных ударов закончилась", - сказал Кудрицкий.

По его словам, прямые убытки, нанесенные украинской энергосистеме, будут достигать "сотен миллионов долларов", а экономические потери - "миллиарды". Предварительная оценка убытков будет обнародована в течение ближайших недель.

"На данный момент мы вышли на плато – дальнейшей деградации не происходит. Мы можем восстанавливать с той же скоростью, с которой происходит разрушение, а иногда даже быстрее", – отметил Кудрицкий.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что благоприятные погодные условия этой зимой позволяют мощно работать гидрогенерации, растут объемы производства электроэнергии из возобновляемых источников.