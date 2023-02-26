В Україні можуть більше не вимикати світло: названа умова

Без нових ударів Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури більше не доведеться запроваджувати обмеження електроенергії. Відключення можуть застосовуватись лише для ремонту.

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Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Я радий тому, що зараз енергосистема працює у бездефіцитному режимі, вже третій тиждень забезпечуємо виробництво електроенергії у повному обсязі відповідно до споживання", - сказав Галущенко.

За його словами, ліміти на споживання електроенергії можуть більше не знадобитися.

"У нас є відповідні резерви. У нас є плани і надалі так підтримувати енергосистему, щоб люди не відчували обмеження постачання. Я дуже сподіваюся, що ліміти найближчим часом нам не знадобляться взагалі для областей із погляду споживання електрики", - зауважив Галущенко.

Міністр додав, що відновлення енергетичного сектору відбувається за підтримки міжнародних партнерів і їх допомоги. Ключове завдання нині – відновити пошкоджені об’єкти до наступного опалювального сезону і забезпечити максимальну децентралізацію енергосистеми.

Він також пояснив, чи розглядається поновлення експорту електроенергії.

"Це питання на столі зараз. Якщо ми побачимо стабільний профіцит електроенергії в системі, безумовно, питання експорту розглядатиметься, але зараз ключовим для нас є те, щоб максимально відновити електропостачання для регіонів, де ще є пошкодження мереж", - підкреслив міністр.

Галущенко наголосив, що тарифи на електроенергію можуть переглянути тільки після завершення опалювального сезону.

Нагадаємо, після завершення середнього планово-попереджувального ремонту енергоблоку на одній з українських АЕС в енергосистемі України суттєво зменшився дефіцит генерації. Атомна генерація додала 1220 МВт потужності до енергосистеми.

Як заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, найгірше в ситуації з електроенергією, ймовірно, вже позаду, але "розслаблятися не варто".