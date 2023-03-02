Причиной атак РФ на энергетическую инфраструктуру мог стать экспорт электроэнергии из Украины, – Галущенко

Одной из причин российских ударов по энергообъектам Украины могло быть присоединение к европейскому рынку и начало экспорта электроэнергии. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает "Правительственный портал".

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Чиновник отметил, что Украина отсоединилась от российской и белорусской энергосистем за несколько часов до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

"Мы четко понимали, что не вернемся к единой энергосистеме с агрессором, будем работать в изолированном режиме, сколько потребуется. Через 21 день, 16 марта, мы синхронизировались с континентальной европейской системой", – сказал Галущенко.

По его словам, экспорт украинской электроэнергии тогда помог Европе уменьшить зависимость от российского газа и угля.

Напомним, что российские оккупанты начали проводить массированные атаки на украинскую энергетическую систему осенью 2022 года. Ряд объектов был поврежден, из-за чего применялись отключения света.

В конце февраля 2023 года министр энергетики Герман Галущенко заявил, что без новых ударов России по объектам энергетической инфраструктуры больше не придется вводить ограничения электроэнергии. Отключения могут использоваться только для ремонта.

По данным "Укрэнерго" по состоянию на 2 марта 2023 года, дефицита электроэнергии нет уже 19 день подряд. Потребление покрывается украинской генерацией и импортом.