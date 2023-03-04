В "Укрэнерго" предупреждают о возможных отключениях света в Одесской области 5 и 6 марта: в чем причина

Дефицита мощности в энергосистеме по состоянию на 4 марта отсутствует уже 21 день подряд. При этом 5 марта энергетики приступят к дополнительным ремонтам в Одесской области.

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Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Потребление снизилось, что характерно для выходного дня. Потребность в электроэнергии полностью обеспечивается производством на украинских электростанциях и несущественным импортом.

Работают все виды электростанций в энергосистеме. Объем доступных мощностей генерации способствует повышению ее операционной безопасности.

Сетевых ограничений нет, но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" завтра, в воскресенье, 5 марта, начнут дополнительные ремонтные работы на энергообъектах в Одесской области, которые позволят повысить надежность питания Одесского региона. Подготовительные работы уже начались", - говорится в сообщении.

Это сложные работы на высоковольтном оборудовании, поэтому 5 и 6 марта возможны временные ограничения потребления.

Работы производятся на энергообъектах, которые были неоднократно повреждены вражескими обстрелами и могут иметь скрытые повреждения.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что одной из причин российских ударов по энергообъектам Украины могло быть присоединение к европейскому рынку и начало экспорта электроэнергии.