В "Укрэнерго" назвали сроки завершения работ в Одесской области

НЭК "Укрэнерго" до 15 марта планирует завершить основные работы по восстановлению надежности электроснабжения Одесской области.

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Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет пресс-служба компании.

"Со вторника в Одессе нет отключений - ни из-за балансовых ограничений, ни из-за сетевых. Сеть уже способна пропустить объем электроэнергии, который нужен городу и области. До 15 марта планируем завершить основные работы для восстановления надежности питания региона, то есть для того, чтобы отключение того или иного элемента сети не приводило к масштабным ограничениям потребления. Планируем, что эти работы будут проводиться без дополнительного ограничения потребителей", - отметил он.

В Укрэнерго сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует уже 3 недели и не прогнозируется. Потребление электроэнергии в пределах выходного дня.

По состоянию на 5 марта работают все виды электростанций в энергосистеме. В отдельные часы есть ограничения нагрузки объектов "зеленой" генерации. Объемов производимой электроэнергии достаточно, чтобы удовлетворить потребности всех потребителей в стране.

"Из-за порывистого сильного ветра возможны повреждения в сетях облэнерго и связанное с этим временное прекращение электроснабжения. О ситуации именно в вашем регионе можно узнать в соцсетях и на сайте облэнерго", - добавили в "Укрэнерго".

Напомним, накануне в "Укрэнерго" сообщили, что 5 марта энергетики начнут дополнительные ремонты в Одесской области.