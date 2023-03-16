Финляндия передала Украине солнечную электростанцию

Финская энергетическая компания PlayGreen передала Украине солнечную электростанцию, оснащенную интеллектуальной системой резервного питания.

Электростанция была отправлена из Финляндии 14 марта и должна прибыть в Украину уже на следующей неделе, сообщает МВД Финляндии.

Она обеспечит работу критической инфраструктуры при отключении электроэнергии. Предоставление Украине энергооборудования, министр окружающей среды Финляндии Мария Охисало обсудила еще на прошлой неделе во время визита в Киев.

В Финляндии надеются, что такая помощь подтолкнет Украину к более быстрому переходу на возобновляемую энергетику.

В последнее время Финляндия отправила Украине 77 трансформаторов, крупногабаритное резервное энергетическое оборудование, мобильные тепло- и парогенераторы.

Финляндия является одной из стран, которая оказала Украине больше помощи в энергетическом секторе. По данным финского ординационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС, к началу марта Финляндия предоставила Украине 600 трансформаторов и более ста генераторов.

Напомним, с октября 2022 года российские военные прицельно избивали ракетами по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому оператор системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" был вынужден прибегнуть к аварийным и стабилизационным отключениям, а операторам системы распределения были доказаны лимиты. В феврале энергетикам удалось стабилизировать энергосистему, что позволило отказаться от практики стабилизационных отключений.

За год с начала полномасштабного вторжения Украина получила 5,6 тысяч тонн помощи от энергетического сектора от 30 стран мира.