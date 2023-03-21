В Минэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на 21 марта

21 марта энергосистема Украины продолжает работать без ограничений потребителей и с резервом мощности.

Генерация электроэнергии отражается с запасом мощностей и полностью покрывает необходимые объемы потребностей потребителей по всей стране, сообщают в Министерстве энергетики.

Продолжаются ремонтные работы на объектах сетевой инфраструктуры в Житомирской и Киевской областях. Возможны непродолжительные отключения электроэнергии в отдельных районах Житомирщины и Киевщины.

Из-за постоянных обстрелов повреждены линии электроснабжения, опоры и оборудования в Запорожской области. Без электроснабжения осталось 24 608 потребителей в 71 населенном пункте.