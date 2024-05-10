Ворог випустив по Україні 10 "шахедів" і влучив ракетами у приватний сектор у Харкові: ситуація у регіонах

В ніч на 10 травня 2024 року армія РФ випустила по Україні ударні безпілотники і ракети. Внаслідок атаки є поранені в Харківській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях.

Сили ППО збили 10 із 10 "шахедів", запущених ворогом по Україні

Згідно з повідомленням командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука, в ніч на 10 травня 2024 року противник застосував десять ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із території тимчасово окупованого Криму та дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської обл. у напрямку Харківщини.

В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Ворог влучив по приватному сектору у Харкові і обстріляв 21 населений пункт області

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, о 03:20 окупанти завдали удар по м. Харків.

Виникла пожежа у трьох приватних будинках. Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років - гостра реакція на стрес.

Крім того, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 21 населений пункт Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори.

Внаслідок влучання КАБ біля об‘єкта інфраструктури у м. Дергачі Харківського району пошкоджено близько 25 будівель та споруд, 33 торгівельні павільйони, дах АЗС, колонка та автомобіль.

Внаслідок артобстрілу с. Липці Харківського району горів дах приватного будинку та господарча споруда. Постраждала 62-річна жінка.

Внаслідок ворожого артобстрілу м. Куп’янськ пошкоджено три будинки. Також відбувся ворожий артобстріл біля АЗС. Пошкоджено будівлю магазину. Внаслідок обстрілу загинув 51-річний чоловік та поранена 49-річна жінка.

Внаслідок мінометного обстрілу м. Вовчанськ пошкоджено приватне підприємство, ангар шиферний та вагова.

Ворог вдарив по Нікополю п'ятьма дронами

"Ввечері та вночі російська армія цілила по Нікополю ударними дронами різних типів. По місту ворог вдарив п'ятьма безпілотниками", - повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Зайнялося авто, пожежу рятувальники загасили. Пошкоджені будівлі двох приватних підприємств та магазин. Загиблих і постраждалих немає.

По Запорізькій області ворог наніс 547 ударів

За інформацією від очільника Запорізької області Івана Федорова, впродовж доби окупанти 547 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.

207 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. 20 обстрілів з РСЗВ накрили Магдалинівку, Малу Токмачку, Новоандріївку та Роботине. 320 артобстрілів завдано по території Червонодніпровки, Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Крім того, одну жінку поранено під час ворожого РСЗВ-обстрілу по Запорізькому району.

Надійшло 17 повідомлень про руйнування житла.

Ворог 15 разів обстріляв населені пункти Донеччини

Як повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Мар'їнській громаді Покровського району обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Парасковіївка і Антонівка. У Селидовому пошкоджено 7 будинків. Поранено людину у Гострому Курахівської громади.

У Лиманській громаді Краматорського району пошкоджено 4 будинки у Зарічному, обстріляні околиці Костянтинівської громади.

У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджені 11 приватних будинків і 2 промислові будівлі. У Торецьку пошкоджено 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок.

На Херсонщині зафіксовані влучання в об'єкт критичної інфраструктури та газогін

Як повідомив очільник Херсонської області Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Станіслав, Михайлівка, Золота Балка, Дудчани, Олександрівка, Садове, Антонівка, Інгулець, Інженерне, Берислав, Республіканець, Львове, Гаврилівка та місто Херсон. Також ворог наніс ракетний удар балістикою по Бериславському району.

Крім того, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 28 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в об'єкт критичної інфраструктури та газогін. Виток газу перекрито, пожеж та загроз більше немає. Також побиті господарські споруди, складське приміщення, гараж та приватний автомобіль.

Через російську агресію 1 людина дістала поранення.

Ворог бив по Миколаївщині з артилерії та FPV-дроном

"Ворог завдав артилерійських обстрілів по населеному пункту та удару дроном-камікадзе FPV по акваторії Куцурубської громади. Постраждалих немає", - розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Крім того, ворожого ракетного удару зазнала відкрита територія у с. Костянтинівка Костянтинівської громади. Пошкоджено автомобіль та виникла пожежа сухої трави, яку оперативно ліквідовано вогнеборцями.

Уночі, 10 травня, внаслідок падіння уламків збитого ворожого БпЛА типу Shahed 136 по відкритій місцевості Ольшанської громади виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідовано підрозділами вогнеборців. Постраждалих немає.

На Сумщині пролунав 61 вибух

Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомили в Сумській ОВА.

Зафіксовано 61 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська громади.