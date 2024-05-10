Враг выпустил по Украине 10 "шахедов" и попал ракетами в частный сектор в Харькове: ситуация в регионах

В ночь на 10 мая 2024 года армия РФ выпустила по Украине ударные беспилотники и ракеты. В результате атаки есть раненые в Харьковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях.

Силы ПВО сбили 10 из 10 "шахедов", запущенных врагом по Украине

Согласно сообщению командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука, в ночь на 10 мая 2024 года противник применил десять ударных БпЛА типа Shahed-131/136 с территории временно оккупированного Крыма и две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Бел. обл. в направлении Харьковщины.

В результате боевой работы подразделениями мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены все десять ударных БПЛА в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Враг попал по частному сектору в Харькове и обстрелял 21 населенный пункт области

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, в 03:20 оккупанты нанесли удар по г. Харькову.

Возник пожар в трех частных домах. Предварительно повреждены 12 частных жилых домов. Пострадали два человека: ребенок 11 лет и женщина 72 лет – острая реакция на стресс.

Кроме того, артиллерийским и минометным ударам врага подвергся 21 населенный пункт Харьковщины: Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестово и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора.

В результате попадания КАБ возле объекта инфраструктуры в Дергачах Харьковского района повреждено около 25 зданий и сооружений, 33 торговых павильона, крыша АЗС, колонка и автомобиль.

В результате артобстрела с. Липцы Харьковского района горела крыша частного дома и хозяйственная постройка. Пострадала 62-летняя женщина.

В результате вражеского артобстрела г. Купянск повреждены три дома. Также произошел вражеский артобстрел возле АЗС. Повреждено здание магазина. В результате обстрела погиб 51-летний мужчина и ранена 49-летняя женщина.

В результате минометного обстрела г. Волчанск повреждено частное предприятие, ангар шиферный и весовой.

Враг ударил по Никополю пятью дронами

"Вечером и ночью российская армия целила по Никополю ударными дронами разных типов. По городу враг ударил пятью беспилотниками", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Загорелось авто, пожар спасатели потушили. Повреждены здания двух частных предприятий и магазин. Погибших и пострадавших нет.

По Запорожской области враг нанес 547 ударов

По информации от главы Запорожской области Ивана Федорова, в течение суток оккупанты 547 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов.

207 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку. 20 обстрелов из РСЗО накрыли Магдалиновку, Малую Токмачку, Новоандреевку и Роботино. 320 артобстрелов нанесены по территории Красноднепровки, Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

Кроме того, одна женщина ранена во время вражеского РСЗО-обстрела по Запорожскому району.

Поступило 17 сообщений о разрушении жилья.

Враг 15 раз обстрелял населенные пункты Донецкой области

Как сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

В Марьинской общине Покровского района обстреляны Красногоровка, Константиновка, Парасковеевка и Антоновка. В Селидово повреждено 7 домов. Ранен человек в Остром Кураховской общины.

В Лиманской общине Краматорского района повреждены 4 дома в Заречном, обстреляны окрестности Константиновской общины.

В Часовоярской общине Бахмутского района повреждены 11 частных домов и 2 промышленных здания. В Торецке повреждены 2 многоэтажки. В Северске поврежден дом.

В Херсонской области зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровод

Как сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Кизомис, Станислав, Михайловка, Золотая Балка, Дудчаны, Александровка, Садовое, Антоновка, Ингулец, Инженерное, Берислав, Республиканец, Львово, Гавриловка и город Херсон. Также враг нанес ракетный удар баллистикой по Бериславскому району.

Кроме того, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 28 частных домов. Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожаров и угроз больше нет. Также разбиты хозяйственные постройки, складское помещение, гараж и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения.

Враг бил по Николаевщине с артиллерии и FPV-дроном

"Враг нанес артиллерийские обстрелы по населенному пункту и удар дроном-камикадзе FPV по акватории Куцурубской общины. Пострадавших нет", - рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Кроме того, вражескому ракетному удару подверглась открытая территория в с. Константиновка Константиновской общины. Поврежден автомобиль и возник пожар сухой травы, оперативно ликвидированный пожарными.

Ночью, 10 мая, в результате падения обломков сбитого вражеского БпЛА типа Shahed 136 по открытой местности Ольшанской общины возник пожар сухой травы. Возгорание оперативно ликвидировано подразделениями пожарных. Пострадавших нет.

В Сумской области раздался 61 взрыв

Ночью и утром россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области, сообщили в Сумской ОВА.

Зафиксирован 61 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Новослободская, Эсманьская, Середино-Будская общины.