Учредители компании, снабжавшей Нацгвардию бракованной формой, получили подозрения от СБУ (ФОТО)

Главное следственное управление Службы безопасности Украины при оперативном сопровождении УСБУ в Черниговской области сообщило о подозрении в завладении имуществом соучредителю компании, поставлявшей Национальной гвардии некачественную форму.

Об этом говорится в сообщениях СБУ и Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона. Отмечается, что спецслужба разоблачила в Киеве двух учредителей ООО, поставлявших оптовые партии некачественной военной формы.

Задокументировано, что в течение марта-октября 2023 года фигуранты отгрузили 30 тысяч комплектов одежды для украинских защитников общей стоимостью 28,7 миллиона гривен. Инициированная службой экспертиза показала, что приобретенная за государственные средства форма была отшита с использованием не отвечающей техническим условиям фурнитуры.

В частности, использованные материалы имеют меньший класс износостойкости, поэтому на такой одежде военнослужащий не сможет надежно зафиксировать защитную амуницию и вооружение с боеприпасами. Соответственно, это может представлять реальную угрозу жизни и здоровью украинских воинов на передовой.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона

Следствие пришло к выводу, что фигуранты сознательно "сэкономили" на качественных материалах, чтобы купить более дешевые комплектующие и таким образом получить большую прибыль. В ходе обысков в их домах спецслужба обнаружила коммерческую документацию и жесткий диск с доказательствами реализации схемы.

СБУ отмечает, что ныне сообщила обоим учредителям предприятия о подозрении по части 2 статьи 28, части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

В прокуратуре уточняют, что о подозрении сейчас сообщено соучредителю компании, действовавшему по предварительному сговору с женщиной-директором этого же ООО, при этом сообщница получила подозрение еще раньше. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним также, что на прошлой неделе Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему директору одного из департаментов Министерства обороны и двум руководителям госпредприятия, которые поставили в боевые подразделения бракованные пулеметы, нанеся ущерб на 193 миллиона гривен.