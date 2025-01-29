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Бизнесмена-депутата из Кировоградской области поймали на поставке "псевдовоенной" одежды на 21 миллион (ФОТО)

военная одежда, херсонская ова, депутат-бизнесмен, подозрение, гбр
Фото: ГБР

Территориальное управление Государственного бюро расследований в Николаеве сообщило о подозрении депутату одного из городских советов Кировоградской области и его сообщникам, организовавшим закупку одежды для военных недолжного качества.

Как сообщают ГБР и Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона, в октябре 2022 года организатор схемы, по совместительству являвшийся владельцем и директором одного из предприятий, узнал, что в Херсонской области планируется ряд закупок одежды для обеспечения потребностей бойцов.

Он решил подзаработать и привлек знакомого, которого назначил директором в другом подконтрольном предприятии, а также бухгалтера этой коммерческой структуры. Закупали же дельцы дешевую и некачественную одежду.

В декабре 2022 года между двумя подконтрольными организатору подрядчиками и одним из департаментов Херсонской ОВА были заключены договоры на поставку формы. Однако правоохранители отмечают, что этот товар лишь визуально походил на военный.

Установлено, что одежда не соответствовала количеству, указанному в расходных накладных, требованиям технических условий и спецификаций, утвержденным Министерством обороны, и не имела сертификатов качества, что исключало возможность ее использования по целевому назначению.

Как следствие, государству был нанесен ущерб более чем на 21 миллион гривен. Впрочем, участники схемы завладели бюджетными средствами в сумме всего 11,8 миллиона гривен, а получить еще 9,2 миллиона гривен не успели из-за разоблачения своей преступной деятельности.

Ныне депутат-бизнесмен, директор другого предприятия и бухгалтер получили подозрения в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса) и служебном подлоге (часть 1 статьи 366 УК) в составе организованной группы.

Фото 2 — Бизнесмена-депутата из Кировоградской области поймали на поставке "псевдовоенной" одежды на 21 миллион (ФОТО)
Фото: ДБР
Фото 3 — Бизнесмена-депутата из Кировоградской области поймали на поставке "псевдовоенной" одежды на 21 миллион (ФОТО)
Фото: ДБР
Фото 4 — Бизнесмена-депутата из Кировоградской области поймали на поставке "псевдовоенной" одежды на 21 миллион (ФОТО)
Фото: ДБР
Фото 5 — Бизнесмена-депутата из Кировоградской области поймали на поставке "псевдовоенной" одежды на 21 миллион (ФОТО)
Фото: ДБР
Фото 6 — Бизнесмена-депутата из Кировоградской области поймали на поставке "псевдовоенной" одежды на 21 миллион (ФОТО)
Фото: ДБР
Фото 7 — Бизнесмена-депутата из Кировоградской области поймали на поставке "псевдовоенной" одежды на 21 миллион (ФОТО)
Фото: ДБР
Фото 8 — Бизнесмена-депутата из Кировоградской области поймали на поставке "псевдовоенной" одежды на 21 миллион (ФОТО)
Фото: ДБР
Фото 9 — Бизнесмена-депутата из Кировоградской области поймали на поставке "псевдовоенной" одежды на 21 миллион (ФОТО)
Фото: ДБР

Решается вопрос об избрании меры пресечения и обеспечении возмещения нанесенного государству ущерба. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее же в январе ГБР завершило расследование в отношении директора департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОВА, который, собственно, и закупил указанную выше некачественную одежду.

Автор:
Тимофей Беспятов