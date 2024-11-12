Дело Гринкевича: должностному лицу Минобороны сообщили о подозрении

Экс-чиновнику Министерства обороны, уменьшившему штрафные санкции львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу на почти 94 млн грн, сообщили о подозрении.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным следствия, один из директоров департамента Минобороны "списал" почти 94 млн грн пени львовскому бизнесмену, просрочившему поставки товаров по ряду контрактов.

В ГБР отмечают, что в 2023 году подконтрольные бизнесмену предприятия заключили договоры с Министерством обороны Украины на поставку военной одежды. В частности, компании подписали 23 соглашения более чем на 1,5 млрд грн. Однако в то время эти предприятия даже не обладали производственными мощностями для своевременного выполнения условий договоров.

Чтобы избежать начисления крупных штрафных санкций, предприниматели обратились к подозреваемому с просьбой перечислить их и максимально снизить. Для этого должностное лицо Минобороны безосновательно заключило дополнительные соглашения, которыми продлило сроки поставки товаров.

Правоохранители установили, что из-за действий подозреваемого выставленные штрафные санкции были безосновательно уменьшены почти с 98 млн грн до 4,5 млн грн, то есть на 93,5 млн грн.

Напомним, ГБР завершило расследование в отношении львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и еще четырех участников преступной организации, которые, по заключению следствия, нанесли Министерству обороны 1,167 миллиарда гривен ущерба при закупке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины.

Суть дела Гринкевича

Компании львовского предпринимателя Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку одежды на сумму более 1,5 миллиарда гривен для Минобороны.

Однако было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Минобороны.

Анализ внешнеэкономических контактов и таможенных документов указанных предприятий выявил факты завышения стоимости товаров, поставленных Минобороны.

При этом правоохранители обнаружили полное невыполнение шести контрактов, а по меньшей мере, по семи договорам предприятия поставили товар на склады воинских частей лишь в небольшом количестве, но получили государственные средства за полное исполнение обязательств.

По оценкам ГБР, заказ товаров у компаний Гринкевича привел к убыткам государству в размере 1,2 миллиарда гривен и, соответственно, срыву поставок.

Пятерым сообщникам бюро 17 января сообщило о подозрении в создании и участии в преступной организации и мошенничестве в условиях военного положения и в особо крупных размерах (часть 5 статьи 190, части 1 и 2 статьи 255 Уголовного кодекса).

Зато еще до этого, 29 декабря, правоохранители задержали Гринкевича при попытке дать 500 тысяч долларов чиновнику ДБР. За эти средства чиновник должен способствовать возвращению имущества, изъятого в рамках указанного выше дела, о котором узнал бизнесмен.

В начале января Минобороны решило разорвать все договоры с компаниями, связанными с Гринкевичем. 11 января Стало известно , что суд наложил арест на недвижимое имущество и авто премиум-класса, которые находятся в собственности семьи бизнесмена, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний.

После оглашения подозрения суд арестовал Гринкевича с возможностью выхода под залог в 429 миллионов гривен, а трем его сообщникам избрал аналогичную меру пресечения с залогами в 500 миллионов для каждого.

22 января был задержан и впоследствии арестован с тем же размером залога пятого участника организации – сына Гринкевича Романа, который пытался бежать из Украины.