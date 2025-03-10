Оборот 5 млн грн в сутки: БЭБ разоблачило сеть нелегальных процессинговых центров

Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачили группу лиц, организовавших работу нелегальных процессинговых центров. Офисы работали в столице и разных городах страны. Их суточный оборот мог достигать 5 млн грн оборотных безналичных средств с использованием карточных счетов дропов.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Следователи установили, что фигуранты настроили автоматизированное пополнение игровых счетов игроков онлайн-казино с помощью р2р переводов на карточные счета дропов. Группа занималась легализацией средств, полученных от организации азартных игр. Деньги перечисляли на счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей и покупали на р2р платформах криптовалюту USDT. Также центры производили выплаты игрокам онлайн-казино.

Организаторы незаконной схемы наладили постоянный поток физических лиц – дропов, которые за вознаграждение предоставляли свои личные данные для открытия банковских счетов. Было установлено, что на счета дропов зачислялись безналичные средства в сумме от 500 до 30 тыс. грн за одну транзакцию. В месяц на каждом счете аккумулировалось около 150 тыс. грн, которые в дальнейшем использовались для противоправной деятельности. Кроме того, следователями разоблачены около 4 тысяч физических лиц, банковские счета которых использовались без их ведома.

"С одного мобильного устройства работники офисов могли управлять 450 счетами дропов. А в сутки обработать до 5 млн грн оборотных безналичных средств", — говорится в сообщении БЭБ.

В ходе следственных действий изъято около 400 мобильных устройств, 50 единиц компьютерной техники (ноутбуки и стационарные компьютеры), ориентировочно 5 тысяч сим-карт мобильных операторов, 500 банковских карт физических лиц дропов.

По данным прессслужбы ведомства, преимущественно банковские счета были открыты в 12 банках Украины. IP-адреса, с которых происходило соединение с сетью интернет, в большинстве случаев принадлежали турецким провайдерам.

В офисных центрах и местах проживания фигурантов дела были проведены обыски, в частности в Киеве, Коцюбинском, Житомире, Кривом Риге, Одессе, Кременчуге, Харькове, а также в Житомирской и Полтавской областях.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 203-2; ч. 3 ст. 212 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, БЭБ в январе 2025 года передали в суд уголовные производства, по которым возмещено 643,1 млн грн — это в 4,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая стоимость изъятых БЭБ товаров превысила 488 млн. грн.