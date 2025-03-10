Обіг 5 млн грн на добу: БЕБ викрило мережу нелегальних процесингових центрів

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Офіси працювали у столиці та різних містах країни. Їх добовий обіг міг сягати 5 млн грн оборотних безготівкових коштів із використанням карткових рахунків дропів.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідчі встановили, що фігуранти налаштували автоматизоване поповнення ігрових рахунків гравців онлайн-казино за допомогою р2р переказів на карткові рахунки дропів. Група займалась легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор. Гроші перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та купували на р2р платформах криптовалюту USDT. Також центри здійснювали виплати гравцям онлайн-казино.

Організатори незаконної схеми налагодили постійний потік фізичних осіб – дропів, які за винагороду надавали свої особисті дані для відкриття банківських рахунків. Було встановлено, що на рахунки дропів зараховувалися безготівкові кошти в сумі від 500 грн до 30 тис. грн за одну транзакцію. В місяць на кожному рахунку акумулювалося близько 150 тис. грн, які надалі використовували для протиправної діяльності. Крім того, слідчими викрито близько 4 тисяч фізичних осіб, банківські рахунки яких використовувалися без їх відома.

"З одного мобільного пристрою працівники офісів могли керувати 450 рахунками дропів. А за добу обробити до 5 млн грн оборотних безготівкових коштів", — йдеться у повідомленні БЕБ.

У ході слідчих дійвВилучено близько 400 мобільних пристроїв, 50 одиниць комп’ютерної техніки (ноутбуки та стаціонарні комп’ютери), орієнтовно 5 тисяч сім-карт мобільних операторів, 500 банківських карток фізичних осіб дропів.

За даними пресслужби відомства, переважно банківські рахунки буди відкриті у 12 банках України. IP-адреси, з яких відбувалося з’єднання з мережею інтернет, у більшості випадків належали турецьким провайдерам.

В офісних центрах та за місцями проживання фігурантів справи були проведені обшуки, зокрема у Києві, Коцюбинському, Житомирі, Кривому Різі, Одесі, Кременчуку, Харкові, а також в Житомирській та Полтавській областях.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 203-2; ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, БЕБ у січні 2025 року передали до суду кримінальні провадження, за якими відшкодовано 643,1 млн грн — це у 4,9 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальна вартість вилучених БЕБ товарів перевищила 488 млн грн.