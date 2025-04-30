Рада схвалила закон про "гуманітарний" громадський транспорт: що відомо

Сьогодні,30 квітня, нардепи 278 голосами у другому читанні підтримали законопроєкт № 12177-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо задоволення потреб населення у перевезеннях в умовах воєнного стану". Комунальні підприємства зможуть використовувати для перевезень пасажирів громадський транспорт, отриманий у якості гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Це дозволить використовувати вже отриманий в якості гуманітарної допомоги транспорт та сприятиме тому, що громади не будуть відмовлятись від подальшого отримання транспорту від благодійників.

За час повномасштабного вторгнення майже 90 українських громад отримали громадський транспорт у якості гуманітарної допомоги. Йдеться про більше 800 автобусів, десятки трамваїв та тролейбусів.

"Сьогодні ми маємо важливе рішення, що суттєво доможе нашим громадам, особливо коли йдеться про прифронтові регіони. Можливість використовувати громадський транспорт, отриманий від благодійників, це необхідність для регіонів, які вже отримали більше тисячі одиниць транспорту, проте не могли повноцінно його використовувати", – заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Гуманітарну допомогу — автобуси не нижче стандарту екологічності Євро-3, тролейбуси, трамваї, електробуси, вагони метро — від українських, так і міжнародних донорів у вигляді транспортних засобів для перевезень пасажирів зможуть використовувати комунальні підприємтсва-перевізники. Також документом врегульовується питання передачі отриманих транспортних засобів третім особам.

Нагадаємо, Кабінет міністрів додатково розподілив 273,7 млн грн державної субвенції місцевим бюджетам для придбання шкільних автобусів у 2025 році.