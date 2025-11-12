Запланована подія 2

Читати українською

Через неделю "Укртрансбезопасность" выдала 84 новые лицензии перевозчикам: лидирует Львовская область

грузовик, дорога, перевозка
"Укртрансбезопасность" выдала 84 новых лицензий перевозчикам. / Freepik

За прошедшую неделю, с 3 по 7 ноября 2025 года, "Укртрансбезопасность" выдала 84 новых лицензии перевозчикам. Эти разрешения предоставлены на осуществление как внутренних, так и международных перевозок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Лидерство среди регионов по количеству выданных лицензий распределилось следующим образом:

  • Львовская область - 17 лицензий;
  • Днепропетровская область - 11 лицензий;
  • город Киев – 10 лицензий.

Самые популярные направления деятельности

Наибольшим спросом среди новых лицензиатов пользовались следующие направления деятельности:

  • международные перевозки грузов грузовыми автомобилями (кроме опасных грузов) - 40 лицензий;
  • внутренние перевозки пассажиров легковыми автомобилями на заказ – 31 лицензия;
  • внутренние перевозки пассажиров на такси - 19 лицензий.

Общая сумма поступлений в местные бюджеты от выдачи этих лицензий составила 254 352 гривны.

В течение этой же недели было полностью приостановлено действие одной лицензии по направлениям внутренние перевозки пассажиров легковыми автомобилями по заказу и внутренние перевозки пассажиров автобусами в Киеве. Это прекращение произошло по собственному заявлению лицензиата.

Ранее сообщалось, что рынок перевозок в Украине пополнился 91 новым лицензиатом, больше всего - в грузовых международных перевозках.

Автор:
Татьяна Ковальчук