Через неделю "Укртрансбезопасность" выдала 84 новые лицензии перевозчикам: лидирует Львовская область
За прошедшую неделю, с 3 по 7 ноября 2025 года, "Укртрансбезопасность" выдала 84 новых лицензии перевозчикам. Эти разрешения предоставлены на осуществление как внутренних, так и международных перевозок.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.
Лидерство среди регионов по количеству выданных лицензий распределилось следующим образом:
- Львовская область - 17 лицензий;
- Днепропетровская область - 11 лицензий;
- город Киев – 10 лицензий.
Самые популярные направления деятельности
Наибольшим спросом среди новых лицензиатов пользовались следующие направления деятельности:
- международные перевозки грузов грузовыми автомобилями (кроме опасных грузов) - 40 лицензий;
- внутренние перевозки пассажиров легковыми автомобилями на заказ – 31 лицензия;
- внутренние перевозки пассажиров на такси - 19 лицензий.
Общая сумма поступлений в местные бюджеты от выдачи этих лицензий составила 254 352 гривны.
В течение этой же недели было полностью приостановлено действие одной лицензии по направлениям внутренние перевозки пассажиров легковыми автомобилями по заказу и внутренние перевозки пассажиров автобусами в Киеве. Это прекращение произошло по собственному заявлению лицензиата.
Ранее сообщалось, что рынок перевозок в Украине пополнился 91 новым лицензиатом, больше всего - в грузовых международных перевозках.