Через неделю "Укртрансбезопасность" выдала 84 новые лицензии перевозчикам: лидирует Львовская область

За прошедшую неделю, с 3 по 7 ноября 2025 года, "Укртрансбезопасность" выдала 84 новых лицензии перевозчикам. Эти разрешения предоставлены на осуществление как внутренних, так и международных перевозок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Лидерство среди регионов по количеству выданных лицензий распределилось следующим образом:

Львовская область - 17 лицензий;

Днепропетровская область - 11 лицензий;

город Киев – 10 лицензий.

Самые популярные направления деятельности

Наибольшим спросом среди новых лицензиатов пользовались следующие направления деятельности:

международные перевозки грузов грузовыми автомобилями (кроме опасных грузов) - 40 лицензий;

внутренние перевозки пассажиров легковыми автомобилями на заказ – 31 лицензия;

внутренние перевозки пассажиров на такси - 19 лицензий.

Общая сумма поступлений в местные бюджеты от выдачи этих лицензий составила 254 352 гривны.

В течение этой же недели было полностью приостановлено действие одной лицензии по направлениям внутренние перевозки пассажиров легковыми автомобилями по заказу и внутренние перевозки пассажиров автобусами в Киеве. Это прекращение произошло по собственному заявлению лицензиата.

