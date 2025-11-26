Запланована подія 2

Рынок перевозок Украины: за неделю 88 новых компаний получили лицензии

88 новых компаний получили лицензии на перевозку / Depositphotos

Украинский рынок транспортных перевозок демонстрирует рост: за период с 17 по 21 ноября 2025 года "Укртрансбезопасность" выдала 88 новых лицензий перевозчикам. Это позволит предпринимателям осуществлять как внутренние, так и международные перевозки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Лидерство по регионам

Наибольшее количество новых лицензий получили перевозчики в:

  • Киеве - 14 лицензий;
  • Волынской области - 12 лицензий;
  • Львовской области - 11 лицензий.

Основные направления деятельности

Ключевые направления, которые избрали новые лицензиаты:

  • международные перевозки грузов (кроме опасных) - 44 лицензии;
  • внутренние перевозки пассажиров легковыми автомобилями по заказу — 39 лицензий;
  • внутренние перевозки пассажиров на такси - 25 лицензий.

Благодаря выдаче лицензий в местные бюджеты поступило 266 464 грн.

В течение этой же недели полностью прекращено действие 2 лицензий в сфере международных перевозок грузов (кроме опасных) по собственным заявлениям лицензиатов.

"Укртрансбезопасность" отмечает, что каждая новая лицензия – это новое рабочее место, налоги в бюджет, а также безопасность и доверие пассажиров, и призывает новых перевозчиков соблюдать правила и требования транспортного законодательства.

Напомним, за период с 10 по 14 ноября 2025 года "Укртрансбезопасность" выдала 97 новых лицензий для перевозчиков.

Автор:
Татьяна Ковальчук