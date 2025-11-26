- Категория
Рынок перевозок Украины: за неделю 88 новых компаний получили лицензии
Украинский рынок транспортных перевозок демонстрирует рост: за период с 17 по 21 ноября 2025 года "Укртрансбезопасность" выдала 88 новых лицензий перевозчикам. Это позволит предпринимателям осуществлять как внутренние, так и международные перевозки.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.
Лидерство по регионам
Наибольшее количество новых лицензий получили перевозчики в:
- Киеве - 14 лицензий;
- Волынской области - 12 лицензий;
- Львовской области - 11 лицензий.
Основные направления деятельности
Ключевые направления, которые избрали новые лицензиаты:
- международные перевозки грузов (кроме опасных) - 44 лицензии;
- внутренние перевозки пассажиров легковыми автомобилями по заказу — 39 лицензий;
- внутренние перевозки пассажиров на такси - 25 лицензий.
Благодаря выдаче лицензий в местные бюджеты поступило 266 464 грн.
В течение этой же недели полностью прекращено действие 2 лицензий в сфере международных перевозок грузов (кроме опасных) по собственным заявлениям лицензиатов.
"Укртрансбезопасность" отмечает, что каждая новая лицензия – это новое рабочее место, налоги в бюджет, а также безопасность и доверие пассажиров, и призывает новых перевозчиков соблюдать правила и требования транспортного законодательства.
Напомним, за период с 10 по 14 ноября 2025 года "Укртрансбезопасность" выдала 97 новых лицензий для перевозчиков.