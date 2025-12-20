Станом на кінець 2025 року Україна має автобусне сполучення з 218 містами у 25 країнах Європи, при цьому кількість прокладених маршрутів перевищує 1 000.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, пише "Укрінформ".

"Сьогодні автобусні маршрути з’єднують Україну з 218 містами у 25 країнах Європи. У нас зареєстровано 1 090 маршрутів, на яких працюють майже 700 перевізників", — зазначив Деркач.

Найбільше маршрутів пролягає до Польщі (368), Молдови (180) та Чехії (132), а найбільша кількість кінцевих пунктів призначення — у Польщі (57 міст), Італії (39) та Німеччині (34).

Попри розширене міжнародне сполучення, попит на автобусні перевезення, особливо за умов закритого неба, залишається високим і не повністю задоволеним. Країни з потенціалом для відкриття нових маршрутів — Молдова, Польща, Чехія, Румунія та Німеччина.

У 2026 році в межах реформи міжнародних перевезень Мінрозвитку планує оновити Порядок перевезень та відкриття маршрутів, провести верифікацію існуючих маршрутів, щоб звільнити місця для актуальних перевезень. Також передбачено поширення послуги слотування у "єЧерзі" на всі пункти пропуску та модернізацію системи електронного бронювання перетину кордону.

Окремо міністерство працює з банками над спрощенням доступу перевізників до пільгового кредитування за програмою "5-7-9%" для оновлення автобусного парку.

"Оновити сьогодні транспорт не так просто. Автобуси коштують дорого, тому сьогодні ми працюємо з банками, щоб запропонувати ринку модель користування програмою "5-7-9%" на оновлення рухомого складу, за якою часто бізнесу у сфері транспорту відмовляють. Особливо якщо йдеться про компанії, зареєстровані у прифронтових областях", — додав Деркач.

Додамо, Мінрозвитку голосило про плани проведення у 2026 році масштабного аудиту автостанцій. Перевірка стосуватиметься відповідності їхньої діяльності чинним галузевим стандартам та правилам надання послуг пасажирських перевезень.