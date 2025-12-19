В Україні перевірять усі автостанції на якість послуг: половина ринку працює з порушеннями

Міністерство розвитку громад та територій оголосило про плани проведення у 2026 році масштабного аудиту автостанцій. Перевірка стосуватиметься відповідності їхньої діяльності чинним галузевим стандартам та правилам надання послуг пасажирських перевезень.

Як пише Delo.ua, про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач, повідомляє Укрінформ.

За його словами, завдяки новому електронному реєстру, куди вже внесено понад 450 об'єктів, вдалося виявити відсутність прав на діяльність у більш ніж половини власників автостанцій.

Деркач підкреслив, що наступного року ринок продовжать приводити до ладу, зокрема через обстеження суб'єктів господарювання на дотримання встановлених стандартів надання послуг.

"У нас майже всі автостанції є приватними, але влада на місцях має працювати над тим, аби забезпечувати гарний сервіс для жителів своїх громад, які користуються автотранспортом", - наголосив заступник міністра.

Він додав, що у багатьох населених пунктах взагалі відсутні як такі організовані місця для пасажирів автобусів. Проте органи місцевої влади повинні забезпечувати громадянам якісні послуги з транспортування і реєструвати нові автостанції.

Нагадаємо, що торік Міністерство розвитку громад та територій разом із "Укртрансбезпека" розпочали наповнення єдиного реєстру автостанцій. Цей електронний Перелік має на меті допомогти впорядкувати діяльність автостанцій та буде необхідним під час відкриття нових автобусних маршрутів.