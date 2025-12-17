Повна картина переміщень транспорту тепер на одній платформі: в Україні запустили Transport Data Hub

Довгий час транспортна система України працювала без єдиної картини. Маршрути планувалися, а інвестиції залучалися часто на основі припущень, а не реальних цифр. Запуск Transport Data Hub від Мінрозвитку принципово змінює цей підхід. Тепер держава, громади та бізнес мають єдиний аналітичний фундамент для щоденної роботи.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба

Що вже працює на платформі?

На старті Transport Data Hub презентував три ключові інструменти, якими вже можуть користуватися перевізники та влада:

інтерактивна мапа мобільності : показує реальні дані про те, куди, як часто і наскільки інтенсивно українці їдуть за кордон;

: показує реальні дані про те, куди, як часто і наскільки інтенсивно українці їдуть за кордон; дашборд міжнародних автобусів : детальна інформація про кожен маршрут, навантаження на пункти пропуску та роботу всієї мережі;

: детальна інформація про кожен маршрут, навантаження на пункти пропуску та роботу всієї мережі; економічний аналіз: дослідження того, як реформа автобусних перевезень реально впливає на бюджет та економіку країни.

"Ці інструменти вже зараз можуть використовувати центральні органи влади, органи місцевого самоврядування та перевізники. Вони дозволяють коригувати маршрути, планувати інфраструктурні проєкти, оцінювати потреби громад, прогнозувати попит і розвиток перевезень на основі реальних даних, а не припущень", — зазначив міністр.

Фокус на громади

Особлива увага приділяється громадам, особливо тим, де через війну докорінно змінилася логіка переміщень. Розуміння того, куди і як їдуть люди, допоможе місцевій владі створювати зручне транспортне сполучення. Наступний великий крок заплановано на 2026 рік — запуск дашборду мобільності всередині країни.

Масштабування та стандарти ЄС

За словами Кулеби, Transport Data Hub постійно зростатиме. Платформа інтегруватиме нові джерела інформації та аналітичні сервіси для всіх секторів транспорту. Це не просто "збір статистики", а фундамент для контролю та прозорості галузі.

Проєкт реалізовано завдяки підтримці уряду Великої Британії та ініціативі "UK DIGIT". Така співпраця дозволяє впроваджувати найсучасніші методи управління та на практиці наближати Україну до стандартів Європейського Союзу.

