Цифровізація, логістика та гроші: що показала регіональна статистика авторинку у листопаді

Листопадова статистика ринку легкових автомобілів продемонструвала чіткий регіональний поділ України на три різні моделі споживання: внутрішній ринок стрімко цифровізується, імпорт уживаних авто концентрується на заході країни, а продажі нових машин дедалі більше зосереджуються у столиці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту досліджень авторинку.

Внутрішній ринок

Найпомітнішим трендом листопада стало домінування онлайн-переоформлення автомобілів через застосунок "Дія". За його допомогою було укладено близько 25% усіх угод купівлі-продажу вживаних авто.

Таким чином, так звана "цифрова область" за обсягами операцій удвічі перевищує показники міста Києва, який залишається лідером серед фізичних регіонів.

Серед класичних сервісних центрів МВС першість утримує Київ. Далі з помітним відривом ідуть Дніпропетровська, Одеська та Київська області. Львівська область замикає п’ятірку лідерів, що свідчить про концентрацію ділової активності вторинного ринку в центральній частині країни.

Імпорт уживаних авто

У сегменті імпорту вживаних автомобілів регіональна картина змінюється кардинально. Беззаперечним лідером залишається Львівська область — ключові "ворота" для ввезення автомобілів з Європи та США. Саме тут проходить основна частина розмитнення та первинної реєстрації "свіжо пригнаних" авто.

Друге місце посідає Київ, який виступає головним ринком споживання імпортних машин. Далі йдуть Київська, Рівненська та Волинська області — регіони з розвиненою прикордонною та логістичною інфраструктурою.

Південні та східні області, зокрема Одещина та Дніпропетровщина, поступаються західним регіонам за обсягами імпорту.

Нові авто

Ринок нових автомобілів продовжує демонструвати високу фінансову централізацію. Місто Київ акумулює майже 40% усіх продажів нових авто в Україні — фактично кожна друга машина з автосалону реєструється у столиці. Додатковим чинником є концентрація лізингових компаній у Києві, які реєструють транспортні засоби за місцем своєї юридичної адреси.

Інші регіони — Дніпропетровська, Київська, Львівська та Одеська області — показують стабільні, але значно нижчі результати. Навіть у сукупності вони ледь конкурують зі столицею за обсягами продажів нових автомобілів.

За словами експерта авторинку Остапа Новицького, листопадова регіональна статистика чітко окреслює три ключові тенденції: перемогу цифрових сервісів над бюрократією, логістичний поділ ролей між регіонами та концентрацію фінансових ресурсів у столиці.

"Те, що "Дія" охопила 25% внутрішнього ринку — це сигнал того, що нарешті довіра користувачів до цифрових сервісів стабілізувалася та продовжує зростати. (…). Захід України (Львів, Волинь, Рівне) працює як великий хаб для входу імпортних авто, забезпечуючи ними решту країни", — зазначає експерт.

Додамо, що впродовж листопада український автопарк поповнився 23,5 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону.