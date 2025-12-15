Цифровизация, логистика и деньги: что показала региональная статистика авторынка в ноябре

Ноябрьская статистика рынка легковых автомобилей продемонстрировала четкий региональный раздел Украины на три разных модели потребления: внутренний рынок стремительно цифровизируется, импорт подержанных авто концентрируется на западе страны, а продажи новых машин все больше сосредотачиваются в столице.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследований авторынка.

Внутренний рынок

Самым заметным трендом ноября стало доминирование онлайн-переоформления автомобилей через приложение "Дія". С его помощью было заключено около 25% всех сделок купли-продажи подержанных автомобилей.

Таким образом, так называемая "цифровая область" по объемам операций вдвое превышает показатели Киева, который остается лидером среди физических регионов.

Среди классических сервисных центров МВД первенство удерживает Киев. Дальше с заметным отрывом следуют Днепропетровская, Одесская и Киевская области. Львовская область замыкает пятерку лидеров, свидетельствующих о концентрации деловой активности вторичного рынка в центральной части страны.

Импорт подержанных авто

В сегменте импорта подержанных автомобилей региональная картина меняется кардинально. Безоговорочным лидером остается Львовская область - ключевые "ворота" для ввоза автомобилей из Европы и США. Именно здесь проходит основная часть растаможки и первичной регистрации "свежепригнанных" авто.

Второе место занимает Киев, выступающий главным рынком потребления импортных машин. Далее следуют Киевская, Ровенская и Волынская области – регионы с развитой пограничной и логистической инфраструктурой.

Южные и восточные области, в частности, Одесщина и Днепропетровщина, уступают западным регионам по объемам импорта.

Новые авто

Рынок новых автомобилей продолжает показывать высокую финансовую централизацию. Киев аккумулирует почти 40% всех продаж новых авто в Украине — фактически каждая вторая машина из автосалона регистрируется в столице. Дополнительным фактором является концентрация лизинговых компаний в Киеве, регистрирующих транспортные средства по месту своего юридического адреса.

Другие регионы – Днепропетровская, Киевская, Львовская и Одесская области – показывают стабильные, но значительно более низкие результаты. Даже в совокупности они едва соперничают со столицей по объемам продаж новых автомобилей.

По словам эксперта авторынка Остапа Новицкого, ноябрьская региональная статистика четко обозначает три ключевые тенденции: победу цифровых сервисов над бюрократией, логистическое разделение ролей между регионами и концентрацию финансовых ресурсов в столице.

"То, что "Дія" охватило 25% внутреннего рынка — это сигнал того, что наконец доверие пользователей к цифровым сервисам стабилизировалось и продолжает расти. (…). Запад Украины (Львов, Волынь, Ровно) работает как большой хаб для входа импортных авто, обеспечивая ими остальную страну", — отмечает эксперт.

Добавим, что в течение ноября украинский автопарк пополнился 23,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.