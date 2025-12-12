- Категория
Названы новые гибриды ноября: что выбирали украинцы
В ноябре украинский автопарк пополнился более 2,6 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году рынок вырос на 46%.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Доля новых авто составила 51%, в то время как в ноябре 2023 года этот показатель достигал 66%.
Лидеры среди новых гибридных авто:
- Toyota RAV4 – 310 регистраций,
- Nissan X-Trail – 77 регистраций,
- Toyota Yaris Cross – 61 регистрация.
Лидеры среди импортируемых подержанных гибридов:
- Ford Escape – 83 регистрации,
- Ford Fusion US – 75 регистраций,
- Toyota Prius – 71 регистрация.
В октябре автопарк Украины пополнили более 3 тысяч гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 57% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.