Названы новые гибриды ноября: что выбирали украинцы

Автопарк пополнился более 2,6 тыс. гибридных легковых автомобилей / Depositphotos

В ноябре украинский автопарк пополнился более 2,6 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году рынок вырос на 46%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Доля новых авто составила 51%, в то время как в ноябре 2023 года этот показатель достигал 66%.

Лидеры среди новых гибридных авто:

  • Toyota RAV4 – 310 регистраций,
  • Nissan X-Trail – 77 регистраций,
  • Toyota Yaris Cross – 61 регистрация.

Лидеры среди импортируемых подержанных гибридов:

  • Ford Escape – 83 регистрации,
  • Ford Fusion US – 75 регистраций,
  • Toyota Prius – 71 регистрация.

В октябре автопарк Украины пополнили более 3 тысяч гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 57% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

Автор:
Татьяна Гойденко