Самые популярные гибриды октября: какое авто в лидерах
В октябре автопарк Украины пополнили более 3 тысяч гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 57% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Доля новых авто среди зарегистрированных гибридов составила 53%, тогда как в октябре 2023 года этот показатель равнялся 63%.
Лидеры среди новых гибридов
В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV4 – в октябре зарегистрировано 377 новых автомобилей.
На втором месте – Toyota Yaris Cross (95 ед.), Третье место занял Nissan Qashqai (84 ед.).
Гибриды с пробегом
Среди подержанных гибридов, ввезенных в Украину, первое место удерживает Ford Escape – 79 автомобилей. Второе место занял Ford Fusion US (76 ед.), третье – Toyota RAV4 (66 ед.).
Напомним, в октябре лидером рынка гибридов оставалась Toyota, далее – Ford и премиум-бренды Audi, BMW, Mercedes-Benz и Lexus, что свидетельствует о стабильном росте спроса на гибриды.