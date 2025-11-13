Самые популярные гибриды октября: какое авто в лидерах

В октябре автопарк Украины пополнили более 3 тысяч гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 57% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Доля новых авто среди зарегистрированных гибридов составила 53%, тогда как в октябре 2023 года этот показатель равнялся 63%.

Лидеры среди новых гибридов

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV4 – в октябре зарегистрировано 377 новых автомобилей.

На втором месте – Toyota Yaris Cross (95 ед.), Третье место занял Nissan Qashqai (84 ед.).

Гибриды с пробегом

Среди подержанных гибридов, ввезенных в Украину, первое место удерживает Ford Escape – 79 автомобилей. Второе место занял Ford Fusion US (76 ед.), третье – Toyota RAV4 (66 ед.).

Напомним, в октябре лидером рынка гибридов оставалась Toyota, далее – Ford и премиум-бренды Audi, BMW, Mercedes-Benz и Lexus, что свидетельствует о стабильном росте спроса на гибриды.