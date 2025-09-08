Электромобили и гибриды отвоевывают рынок: бензин впервые лишается лидерства у новых авто

Распределение типов горючего на украинском рынке легковых автомобилей демонстрирует заметные сдвиги. Если раньше безусловным лидером оставался бензин, то теперь все больше водителей обращают внимание на электромобили и гибриды.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследований авторынка.

Внутренний рынок

В сегменте внутренних перепродаж бензин сохраняет лидерство - 43% (-0,3 п.п.), дизельные авто держатся стабильно - 29,1% (+0,1 п.п.). Доля ГБО снизилась до 20,9% (-0,5 п.п.). Наиболее заметный рост показывают электромобили (4,7%, +0,7 п.п.) и гибриды (2,1%, +0,2 п.п.).

Импорт б/у авто

Среди подержанных легковушек, завезенных из-за границы, бензиновые машины занимают 47,5% (+0,2 п.п.), дизельные - 18,3% (-2,2 п.п.).

Зато электромобили резко выросли до 25,6% (+2,3 п.п.), став самым динамичным сегментом. Гибриды сохранили 5,5%, ГБО – 2,9%, газовые авто – 0,3%.

Новые авто

В сегменте новых машин бензиновые авто занимают 31,6% (-2,2 п.п.), дизельные – 16,9% (-2,9 п.п.). В то же время доля электромобилей поднялась до 28% (+3,2 п.п.), а гибридов – до 23,2% (+1,8 п.п.). Таким образом, "зеленые" авто впервые превысили бензиновые. Автомобили с ГБО в этом сегменте почти исчезли — всего 0,3%.

Аналитики отмечают, что украинский авторынок входит в фазу энергетического перелома. Традиционные бензиновые и дизельные машины доминируют, но их позиции постепенно ослабевают. Электромобили и гибриды стабильно укрепляют свои частицы.

Напомним, в августе 2025 года украинский автопарк пополнился 23,1 тысячей подержанных легковых автомобилей, импортируемых из-за границы. Это почти столько же, как в июле (+0,1%), но на 15,4% меньше, чем в августе прошлого года. Volkswagen является лидером импорта.