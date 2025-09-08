Запланована подія 2

Електромобілі та гібриди відвойовують ринок: бензин вперше втрачає лідерство у нових авто

Електромобілі та гібриди відвойовують ринок

Розподіл типів пального на українському ринку легкових авто демонструє помітні зрушення. Якщо раніше безумовним лідером залишався бензин, то тепер дедалі більше водіїв звертають увагу на електромобілі та гібриди.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту досліджень авторинку.

Внутрішній ринок

У сегменті внутрішніх перепродажів бензин зберігає лідерство — 43% (-0,3 п.п.), дизельні авто тримаються стабільно — 29,1% (+0,1 п.п.). Частка ГБО знизилася до 20,9% (-0,5 п.п.). Найпомітніше зростання показують електромобілі (4,7%, +0,7 п.п.) та гібриди (2,1%, +0,2 п.п.).

Імпорт вживаних авто

Серед вживаних легковиків, завезених з-за кордону, бензинові машини займають 47,5% (+0,2 п.п.), дизельні — 18,3% (-2,2 п.п.).

Зате електромобілі різко зросли до 25,6% (+2,3 п.п.), ставши найдинамічнішим сегментом. Гібриди зберегли 5,5%, ГБО — 2,9%, газові авто — 0,3%.

Нові авто

У сегменті нових машин бензинові авто займають 31,6% (-2,2 п.п.), дизельні — 16,9% (-2,9 п.п.). Водночас частка електромобілів піднялася до 28% (+3,2 п.п.), а гібридів — до 23,2% (+1,8 п.п.). Таким чином, "зелені" авто вперше перевищили бензинові. Авто з ГБО в цьому сегменті майже зникли — лише 0,3%.

Аналітики зазначають, що український авторинок входить у фазу енергетичного перелому. Традиційні бензинові та дизельні машини ще домінують, але їхні позиції поступово слабшають. Натомість електромобілі та гібриди стабільно зміцнюють свої частки.

Нагадаємо, у серпні 2025 року український автопарк поповнився 23,1 тисячею вживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону. Це майже стільки ж, як і в липні (+0,1%), але на 15,4% менше, ніж у серпні минулого року. Volkswagen є лідером імпорту. 

Автор:
Тетяна Гойденко