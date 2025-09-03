Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,36

--0,01

EUR

48,18

--0,29

Готівковий курс:

USD

41,35

41,27

EUR

48,31

48,15

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ринок України поповнили понад 23 тисячі легковиків з пробігом: найпопулярніші моделі серпня

автомобілі, авторинок
У серпні в Україну завезли понад 23 тисячі легковиків з пробігом. / Freepik

У серпні 2025 року український автопарк поповнився 23,1 тисячею вживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону. Це майже стільки ж, як і в липні (+0,1%), але на 15,4% менше, ніж у серпні минулого року. Volkswagen є лідером імпорту. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інститут досліджень авторинку.

З початку року імпорт поступово зростав: із 14,5 тис. авто у січні до 22,5 тис. у травні. Після невеликого спаду в червні у минулому місяці ринок стабілізувався.

Фото 2 — Ринок України поповнили понад 23 тисячі легковиків з пробігом: найпопулярніші моделі серпня

Топ-10 найпопулярніших марок авто

Лідером імпорту з помітним відривом залишається Volkswagen (придбано 3096 автівок). Цей німецький бренд продовжує домінувати в сегменті вживаних авто завдяки широкому вибору моделей, доступності запчастин та хорошій ціні на європейських аукціонах. На другій позиції — Audi (2231 шт.), далі — Nissan (1837 шт.), Tesla (1790 шт.) та BMW (1512 шт.).

Фото 3 — Ринок України поповнили понад 23 тисячі легковиків з пробігом: найпопулярніші моделі серпня

Топ-10 найпопулярніших моделей

Моделі цих 10 моделей користуються попитом завдяки своїй практичності, надійності та відносно невисокій вартості розмитнення:

Фото 4 — Ринок України поповнили понад 23 тисячі легковиків з пробігом: найпопулярніші моделі серпня

За дами аналітиків, середній вік імпортованих авто продовжує зменшуватися і зараз становить 8,5 років, тобто на ринок України щоразу прибувають трішки "новіші" автомобілі.

 Серед преміум-авто, що поповнили український автопарк один Rolls-Royce, один Bentley, два Aston Martin, чотири Lamborghini та 1дванадцять Maserati.

Нагадаємо, протягом серпня 2025 року українці придбали близько 6,8 тис. нових легкових автомобілів. Це на 16% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Автор:
Тетяна Ковальчук