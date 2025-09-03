Ринок України поповнили понад 23 тисячі легковиків з пробігом: найпопулярніші моделі серпня

У серпні 2025 року український автопарк поповнився 23,1 тисячею вживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону. Це майже стільки ж, як і в липні (+0,1%), але на 15,4% менше, ніж у серпні минулого року. Volkswagen є лідером імпорту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інститут досліджень авторинку.

З початку року імпорт поступово зростав: із 14,5 тис. авто у січні до 22,5 тис. у травні. Після невеликого спаду в червні у минулому місяці ринок стабілізувався.

Топ-10 найпопулярніших марок авто

Лідером імпорту з помітним відривом залишається Volkswagen (придбано 3096 автівок). Цей німецький бренд продовжує домінувати в сегменті вживаних авто завдяки широкому вибору моделей, доступності запчастин та хорошій ціні на європейських аукціонах. На другій позиції — Audi (2231 шт.), далі — Nissan (1837 шт.), Tesla (1790 шт.) та BMW (1512 шт.).

Топ-10 найпопулярніших моделей

Моделі цих 10 моделей користуються попитом завдяки своїй практичності, надійності та відносно невисокій вартості розмитнення:

За дами аналітиків, середній вік імпортованих авто продовжує зменшуватися і зараз становить 8,5 років, тобто на ринок України щоразу прибувають трішки "новіші" автомобілі.

Серед преміум-авто, що поповнили український автопарк один Rolls-Royce, один Bentley, два Aston Martin, чотири Lamborghini та 1дванадцять Maserati.

Нагадаємо, протягом серпня 2025 року українці придбали близько 6,8 тис. нових легкових автомобілів. Це на 16% менше, ніж в аналогічний період минулого року.