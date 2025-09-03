Рынок Украины пополнили более 23 тысяч легковых автомобилей с пробегом: самые популярные модели августа

В августе 2025 года украинский автопарк пополнился 23,1 тысячей подержанных легковых автомобилей, импортируемых из-за границы. Это почти столько же, как в июле (+0,1%), но на 15,4% меньше, чем в августе прошлого года. Volkswagen является лидером импорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Институт исследований авторынка.

С начала года импорт постепенно рос: с 14,5 тыс. автомобилей в январе до 22,5 тыс. в мае. После небольшого спада в июне в прошлом месяце рынок стабилизировался.

Топ-10 самых популярных марок авто

Лидером импорта с заметным отрывом остается Volkswagen (приобретено 3096 автомобилей). Этот немецкий бренд продолжает доминировать в сегменте б/у авто благодаря широкому выбору моделей, доступности запчастей и хорошей цене на европейских аукционах. На второй позиции – Audi (2231 шт.), далее – Nissan (1837 шт.), Tesla (1790 шт.) и BMW (1512 шт.).

Топ-10 самых популярных моделей

Модель этих 10 моделей пользуется спросом благодаря своей практичности, надежности и относительно невысокой стоимости растаможки:

По дамам аналитиков, средний возраст импортируемых авто продолжает уменьшаться и сейчас составляет 8,5 лет, то есть на рынок Украины каждый раз прибывают немного "новее" автомобили.

Среди премиум-авто, пополнивших украинский автопарк один Rolls-Royce, один Bentley, два Aston Martin, четыре Lamborghini и 12 Maserati.

Напомним, в течение августа 2025 года украинцы приобрели около 6,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.