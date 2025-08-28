Український авторинок — прогноз на 2025 рік

Український автомобільний ринок у 2025 році продовжує демонструвати стійкість і адаптивність до умов війни та економічної нестабільності, незважаючи на складні геополітичні обставини та енергетичні виклики. Експерти відзначають кардинальні зміни у споживчих уподобаннях та структурну трансформацію ринку. Які тенденції визначають попит на автомобілі та як змінюється структура ринку – читайте на бізнес-порталі Delo.ua .

Збереження попиту на вживані автомобілі

Попит на вживані автомобілі зберігається на високому рівні через обмежену купівельну спроможність населення та нестабільність доходів. За даними Інституту досліджень авторинку, у першому кварталі 2025 року українці придбали 14,3 тисячі нових легкових авто, що на 16,5% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року (17,1 тис. одиниць). Водночас кількість реєстрацій вживаних автомобілів становить приблизно 85-90% від загальної кількості реєстрацій, що в 4-5 разів перевищує продажі нових авто і свідчить про високий попит на бюджетні варіанти транспортних засобів.

Середній вік автомобілів, які реєструються в Україні, становить 12-15 років, при цьому найбільшу частку займають авто 2008-2015 років випуску. Популярними залишаються автомобілі з об'ємом двигуна 1.4-2.0 л, переважно німецького, японського та корейського виробництва.

Лідери продажу: кросовери та електромобілі

Серед нових автомобілів безумовно лідирують кросовери, що відображає глобальну тенденцію переходу від седанів до SUV-сегменту. Renault Duster та Toyota RAV4 очолюють рейтинг продажів, з показниками 972 та 694 одиниць відповідно за перший квартал 2025 року. Інші популярні моделі включають Toyota Land Cruiser Prado (587 од.), BYD Song Plus (521 од.), Skoda Kodiaq (445 од.) та Hyundai Tucson (398 од.).

Перевага кросоверів пояснюється їх універсальністю, підвищеною прохідністю (важливо в умовах пошкодженої інфраструктури) та психологічним відчуттям безпеки. Частка кросоверів у структурі продажів нових авто досягає 65-70%.

У сегменті електромобілів спостерігається експоненціальне зростання, що кардинально змінює структуру українського автопарку. У липні 2025 року в Україні було зареєстровано рекордні 9 716 електрокарів, що на 180% більше порівняно з липнем 2024 року (3 470 од.). З них 53% — вживані автомобілі з-за кордону (переважно США, Німеччини, Нідерландів), 31% — внутрішні перепродажі, і 16% — нові електрокари. За 7 місяців 2025 року зареєстровано вже близько 55 тис. електроавто, що майже дорівнює всьому 2024 року.

Економічні фактори та інфраструктура

Зростання попиту на електромобілі не зупиняється навіть на фоні підвищення тарифів на електроенергію з 4,32 грн до 7,96 грн за кВт·год для побутових споживачів. За розрахунками експертів, середня вартість "заправки" електромобіля вдома становить 150-200 грн за 100 км пробігу, тоді як бензиновий автомобіль потребує 350-450 грн на ту ж відстань. За прогнозами експертів, навіть при вартості 15-16 грн за кВт·год на швидкісних зарядних станціях (проти поточних 12-14 грн) електромобілі залишаються економічно вигідними у порівнянні з автомобілями на бензині (55-60 грн/л) або газу (35-40 грн/л).

Мережа зарядної інфраструктури активно розвивається: станом на серпень 2025 року в Україні працює понад 6 500 публічних зарядних точок (проти 4 200 у кінці 2024 року), з них близько 1 800 швидкісних DC-зарядок. Найбільша концентрація станцій спостерігається у Київській, Львівській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Однак, з 1 січня 2026 року планується скасування пільгового розмитнення для електромобілів (поточна ставка 0% мита проти стандартних 10% + ПДВ 20%), що може призвести до зростання цін на імпортовані електрокари на 25-35%. Тому очікується значне збільшення попиту на електромобілі у другій половині 2025 року, з піковими продажами у жовтні-грудні, коли українці намагатимуться встигнути скористатися пільгами.

Прогнози на 2025 рік

За консервативними оцінками Інституту досліджень авторинку, в 2025 році загальний обсяг ринку нових та вживаних автомобілів в Україні залишиться на рівні 2024 року і становитиме 280-300 тисяч реєстрацій. Очікується, що сумарне поповнення автопарку електроавто складе близько 70-75 тисяч одиниць (проти 45 тис. у 2024 році), зокрема завдяки активізації імпорту з США (40% від загального імпорту), Німеччини (25%), Китаю (15%) та інших країн.

Прогнозується зростання частки електромобілів у загальній структурі автопарку з поточних 2,1% до 3,5-4% до кінця 2025 року. При цьому найпопулярнішими залишаться Tesla Model 3 і Model Y, Nissan Leaf, BMW i3, Volkswagen ID.4 та китайські бренди BYD і MG.