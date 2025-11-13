Запланована подія 2

Найпопулярніші гібриди жовтня: яке авто в лідерах

Електромобілі та гібриди
Гібриди відвойовують ринок / Depositphotos

У жовтні автопарк України поповнили понад 3 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV). Це на 57% більше, ніж за аналогічний місяць торік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Частка нових авто серед зареєстрованих гібридів становила 53%, тоді як у жовтні 2023 року цей показник дорівнював 63%.

Лідери серед нових гібридів

У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV4 – у жовтні зареєстровано 377 нових авто.

На другому місці – Toyota Yaris Cross (95 од.), третє місце посів Nissan Qashqai (84 од.).

Гібриди з пробігом

Серед вживаних гібридів, ввезених в Україну, перше місце утримує Ford Escape – 79 авто. Друге місце посів Ford Fusion US (76 од.), третє – Toyota RAV4 (66 од.).

Нагадаємо, у жовтні лідером ринку гібридів залишалася Toyota, далі — Ford і преміум-бренди Audi, BMW, Mercedes-Benz та Lexus, що свідчить про стабільне зростання попиту на гібриди.

Автор:
Тетяна Гойденко