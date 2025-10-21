Рейтинг гібридних автомобілів в Україні: які лідери серед нових і вживаних авто

Аналітики оприлюднили рейтинг продажів гібридних авто в Україні за III квартал 2025 року. Лідером ринку залишається Toyota, далі — Ford і преміум-бренди Audi, BMW, Mercedes-Benz та Lexus, що свідчить про стабільне зростання попиту на гібриди.

Як пише Delo.ua, про це свідчить повідомлення Інституту дослідження авторинку.

Ринок вживаних автомобілів

У третьому кварталі ринок вживаних гібридних автомобілів в Україні підтвердив лідерство Toyota, яка завдяки широкому асортименту моделей і першості у розвитку гібридних технологій впевнено випереджає конкурентів. Друге місце займає Ford, популярність якого зумовлена активним імпортом моделей з США.

Високий попит спостерігається й на преміум-сегмент: у топ-10 увійшли Audi, BMW, Mercedes-Benz та Lexus, що свідчить, що гібриди на вторинному ринку вже стали ознакою якісних і дорожчих авто. Honda, Hyundai та KIA забезпечують стабільний попит серед масових споживачів.

Серед найпопулярніших моделей — сімейний дует Toyota RAV4 і Camry, а також три моделі Ford: Fusion, Escape та C-Max, які активно імпортуються з Північної Америки. Ці автомобілі поєднують надійність, ліквідність і практичність, підтверджуючи перевагу масових та перевірених рішень на вторинному ринку.

Ринок нових автомобілів

На ринку нових гібридів беззаперечним лідером залишається Toyota, яка пропонує гібридні версії більшості своїх популярних моделей. За нею йде боротьба за друге місце між BMW, Nissan та Mercedes-Benz, що свідчить про широку інтеграцію гібридних технологій у преміум-сегменті.

До топ-10 також входять бренди, які активно розвивають плагін-гібриди (PHEV) і м’які гібриди (MHEV) — Audi, Land Rover, Lexus, Volvo. Нові гібриди купують не лише для економії палива, а й за технологічність, потужність та зниження викидів. Renault та Suzuki забезпечують доступні рішення для масового сегмента.

Серед моделей найбільшим попитом користуються кросовери та перевірені седани. Абсолютний бестселер — Toyota RAV4, поруч йде Yaris Cross. Серед седанів популярна Toyota Camry.

Також високий попит мають гібридні кросовери Nissan Qashqai, X-Trail та доступний Renault Duster. Преміум-сегмент представляють Audi Q8, Volvo XC90, Mercedes-Benz GLE і BMW X5, демонструючи, що гібридні технології стали стандартом для верхнього класу.

Додамо, у вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.