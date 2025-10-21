Запланована подія 2

Читати українською

Рейтинг гибридных автомобилей в Украине: какие лидеры среди новых и подержанных авто

Аналитики обнародовали рейтинг продаж гибридных автомобилей в Украине за III квартал 2025 года. Лидером рынка остается Toyota, далее – Ford и премиум-бренды Audi, BMW, Mercedes-Benz и Lexus, что свидетельствует о стабильном росте спроса на гибриды.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует сообщение Института исследования авторынка.

Рынок подержанных автомобилей

В третьем квартале рынок б/у гибридных автомобилей в Украине подтвердил лидерство Toyota, которая благодаря широкому ассортименту моделей и первенства в развитии гибридных технологий уверенно опережает конкурентов. Второе место занимает Ford, популярность которого обусловлена активным импортом моделей из США.

Высокий спрос наблюдается и на премиум-сегменте: в топ-10 вошли Audi, BMW, Mercedes-Benz и Lexus, что свидетельствует, что гибриды на вторичном рынке уже стали признаком качественных и более дорогих авто. Honda, Hyundai и KIA обеспечивают устойчивый спрос среди массовых потребителей.

Среди самых популярных моделей – семейный дуэт Toyota RAV4 и Camry, а также три модели Ford: Fusion, Escape и C-Max, активно импортируемые из Северной Америки. Эти автомобили совмещают надежность, ликвидность и практичность, подтверждая преимущество массовых и проверенных решений на вторичном рынке.

Рынок новых автомобилей

На рынке новых гибридов безоговорочным лидером остается T oyota, предлагающая гибридные версии большинства своих популярных моделей. За ней следует борьба за второе место между BMW, Nissan и Mercedes-Benz, что свидетельствует о широкой интеграции гибридных технологий в премиум-сегменте.

В топ-10 также входят бренды, активно развивающие плагин-гибриды (PHEV) и мягкие гибриды (MHEV) - Audi, Land Rover, Lexus, Volvo. Новые гибриды покупают не только для экономии топлива, но и за технологичность, мощность и снижение выбросов. Renault и Suzuki обеспечивают доступные решения для массового сегмента.

Среди моделей наибольшим спросом пользуются кроссоверы и проверенные седаны. Абсолютный бестселлер – Toyota RAV4, рядом идет Yaris Cross. Среди седанов популярна Toyota Camry.

Также высоким спросом пользуются гибридные кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и доступный Renault Duster. Премиум сегмент представляют Audi Q8, Volvo XC90, Mercedes-Benz GLE и BMW X5, демонстрируя, что гибридные технологии стали стандартом для верхнего класса.

В сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено более 6,8 тысяч новых авто.

Автор:
Ольга Опенько