Названо нові гібриди листопада: що обирали українці
У листопаді український автопарк поповнився більш ніж 2,6 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV). Порівняно з аналогічним періодом минулого року ринок зріс на 46%.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Частка нових авто становила 51%, тоді як у листопаді 2023 року цей показник досягав 66%.
Лідери серед нових гібридних авто:
- Toyota RAV4 – 310 реєстрацій,
- Nissan X-Trail – 77 реєстрацій,
- Toyota Yaris Cross – 61 реєстрація.
Лідери серед імпортованих вживаних гібридів:
- Ford Escape – 83 реєстрації,
- Ford Fusion US – 75 реєстрацій,
- Toyota Prius – 71 реєстрація.
Додамо, у жовтні автопарк України поповнили понад 3 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV). Це на 57% більше, ніж за аналогічний місяць торік.