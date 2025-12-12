Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Названо нові гібриди листопада: що обирали українці

Електромобілі та гібриди
Автопарк поповнився більш ніж 2,6 тис. гібридних легкових автомобілів / Depositphotos

У листопаді український автопарк поповнився більш ніж 2,6 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV). Порівняно з аналогічним періодом минулого року ринок зріс на 46%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Частка нових авто становила 51%, тоді як у листопаді 2023 року цей показник досягав 66%.

Лідери серед нових гібридних авто:

  • Toyota RAV4 – 310 реєстрацій,
  • Nissan X-Trail – 77 реєстрацій,
  • Toyota Yaris Cross – 61 реєстрація.

Лідери серед імпортованих вживаних гібридів:

  • Ford Escape – 83 реєстрації,
  • Ford Fusion US – 75 реєстрацій,
  • Toyota Prius – 71 реєстрація.

Додамо, у жовтні автопарк України поповнили понад 3 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV). Це на 57% більше, ніж за аналогічний місяць торік.

Автор:
Тетяна Гойденко