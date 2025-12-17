Полная картина перемещений транспорта теперь на одной платформе: в Украине запущен Transport Data Hub

Долгое время транспортная система Украины работала без единой картины. Маршруты планировались, а инвестиции часто привлекались на основе предположений, а не реальных цифр. Запуск Transport Data Hub от Минразвития принципиально изменяет этот подход. Теперь у государства, общины и бизнеса есть единственный аналитический фундамент для ежедневной работы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Что работает на платформе?

На старте Transport Data Hub представил три ключевых инструмента, которыми уже могут пользоваться перевозчики и власть:

интерактивная карта мобильности : показывает реальные данные о том, куда, как часто и насколько интенсивно украинцы едут за границу;

: показывает реальные данные о том, куда, как часто и насколько интенсивно украинцы едут за границу; дашборд международных автобусов : подробная информация о каждом маршруте, погрузке на пункты пропуска и работе всей сети;

: подробная информация о каждом маршруте, погрузке на пункты пропуска и работе всей сети; экономический анализ: исследование того, как реформа автобусных перевозок реально влияет на бюджет и экономику страны.

"Эти инструменты уже сейчас могут использовать центральные органы власти, органы местного самоуправления и перевозчики. Они позволяют корректировать маршруты, планировать инфраструктурные проекты, оценивать потребности общин, прогнозировать спрос и развитие перевозок на основе реальных данных, а не предположений", - отметил министр.

Фокус на общины

Особое внимание уделяется общинам, особенно тем, где из-за войны коренным образом изменилась логика перемещений. Понимание того, куда и как едут люди, поможет местным властям создавать удобное транспортное сообщение. Следующий большой шаг запланирован на 2026 год – запуск дашборда мобильности внутри страны.

Масштабирование и стандарты ЕС

По словам Кулебы, Transport Data Hub будет постоянно расти. Платформа будет интегрировать новые источники информации и аналитические услуги для всех секторов транспорта. Это не просто "сбор статистики", а фундамент для контроля и прозрачности отрасли.

Проект реализован благодаря поддержке правительства Великобритании и инициативе "UK DIGIT". Такое сотрудничество позволяет внедрять современные методы управления и на практике приближать Украину к стандартам Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что система "Евчера" для грузовиков сократила время ожидания транспорта на границе до 70%. Это позволило перевозчикам экономить более 60 млн. евро в месяц.