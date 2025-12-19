В Украине проверят все автостанции на качество услуг: половина рынка работает с нарушениями

Министерство развития общин и территорий объявило о планах проведения в 2026 году масштабного аудита автостанций. Проверка касается соответствия их деятельности действующим отраслевым стандартам и правилам предоставления услуг пассажирских перевозок.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач, сообщает Укринформ.

По его словам, благодаря новому электронному реестру, куда уже внесено более 450 объектов, удалось выявить отсутствие прав на деятельность у более чем половины владельцев автостанций.

Деркач подчеркнул, что в следующем году рынок продолжат приводить в порядок, в частности, из-за обследования субъектов хозяйствования на соблюдение установленных стандартов предоставления услуг.

"У нас почти все автостанции частные, но власти на местах должны работать над тем, чтобы обеспечивать хороший сервис для жителей своих общин, которые пользуются автотранспортом", - подчеркнул замминистра.

Он добавил, что во многих населенных пунктах вообще отсутствуют как организованные места для пассажиров автобусов. Однако местные власти должны обеспечивать гражданам качественные услуги по транспортировке и регистрировать новые автостанции.

Напомним, что в прошлом году Министерство развития общин и территорий вместе с "Укртрансбезопасностью" начали наполнение единого реестра автостанций. Этот электронный Перечень должен помочь упорядочить деятельность автостанций и будет необходимым при открытии новых автобусных маршрутов.