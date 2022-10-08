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Окупанти повністю знеструмили ЗАЕС. В МАГАТЕ вимагають створити зону безпеки навколо станції
В ніч на 8 жовтня через обстріл російськими військами була пошкоджена остання лінія живлення Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”.
"Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. В результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб", - сказано в повідомленні.
Згідно з ним, потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою. Плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними.
Тим часом в Міжнародній агенції з атомної енергетики, повідомили, що генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі планує відвідати Росію та Україну, щоб погодити зону безпеки навколо станції.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Відновлення обстрілів, що вражають єдине джерело зовнішньої енергії станції, є вкрай безвідповідальним. Запорізьку АЕС треба захищати. Найближчим часом я поїду в Російську Федерацію, а потім повернуся до України, щоб узгодити зону ядерної безпеки та захисту навколо станції. Це абсолютний та невідкладний імператив", - заявив Гроссі.
Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив під час зустічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві, що після документального оформлення Росією захоплення нею Запорізької атомної електростанції МАГАТЕ буде контактувати з питань ЗАЕС лише з Україною.