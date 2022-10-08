Окупанти повністю знеструмили ЗАЕС. В МАГАТЕ вимагають створити зону безпеки навколо станції

В ніч на 8 жовтня через обстріл російськими військами була пошкоджена остання лінія живлення Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”.

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"Сьогодні вночі о 00:59 через черговий обстріл російськими військами була пошкоджена і відімкнулась остання лінія зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровська. В результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою. Плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними.

Тим часом в Міжнародній агенції з атомної енергетики, повідомили, що генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі планує відвідати Росію та Україну, щоб погодити зону безпеки навколо станції.

"Відновлення обстрілів, що вражають єдине джерело зовнішньої енергії станції, є вкрай безвідповідальним. Запорізьку АЕС треба захищати. Найближчим часом я поїду в Російську Федерацію, а потім повернуся до України, щоб узгодити зону ядерної безпеки та захисту навколо станції. Це абсолютний та невідкладний імператив", - заявив Гроссі.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив під час зустічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві, що після документального оформлення Росією захоплення нею Запорізької атомної електростанції МАГАТЕ буде контактувати з питань ЗАЕС лише з Україною.