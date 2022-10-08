оккупанты полностью обесточили ЗАЭС. В МАГАТЭ требуют создать зону безопасности вокруг станции

В ночь на 8 октября из-за обстрела российскими войсками была повреждена последняя линия питания Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

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"Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС – Днепровская. В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. работы в таком режиме хватит на 10 суток", - говорится в сообщении.

Согласно ему, нужен ремонт и возобновление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой. Планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны.

Тем временем в Международном агентстве по атомной энергетике сообщили, что генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси планирует посетить Россию и Украину, чтобы согласовать зону безопасности вокруг станции.

"Восстановление обстрелов, поражающих единственный источник внешней энергии станции, крайне безответственно. Запорожскую АЭС нужно защищать. В ближайшее время я поеду в Российскую Федерацию, а затем вернусь в Украину, чтобы согласовать зону ядерной безопасности и защиты вокруг станции. Это абсолютный и неотложный императив. ", – заявил Гросси.

Напомним, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, что после документального оформления Россией захват ею Запорожской атомной электростанции МАГАТЭ будет контактировать по вопросам ЗАЭС только с Украиной.