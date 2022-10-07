Оккупанты украли печать Запорожской АЭС, она уже недействительна, - "Энергоатом"

Продолжая попытки рейдерского захвата Запорожской АЭС, вчера, 6 октября, оккупанты похитили печать предприятия, удостоверяющего право подписи документов.

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Об этом сообщает пресс-служба НАК "Энергоатом".

"В связи с этим президент ГП "НАЭК "Энергоатом", и.о. о. генерального директора ЗАЭС Петр Котин издал приказ о введении в действие новой печати "Запорожская АЭС" и признании недействительной украденной печати предыдущего образца, которая использовалась до 5 октября 2022 года", - говорится в сообщении.

Отметим, президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин по совместительству стал исполняющим обязанности генерального директора Запорожской АЭС, так как освобожденный из российского плена директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов не будет продолжать работу на станции.

Напомним, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, что после документального оформления Россией захвата ею Запорожской атомной электростанции, МАГАТЭ будет контактировать по вопросам ЗАЭС только с Украиной.