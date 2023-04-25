Россияне ударили по Днепропетровщине: поврежден газопровод, есть раненые

Вечером 25 апреля русские войска обстреляли Никопольский район. Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу и Никополю, в результате чего пострадали два человека и повреждены админздания.

В Марганце пострадали две женщины – 64 и 77 лет, сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

Сообщается, что в городе повреждены два админздания, разрушения подверглись 8 частным домам, пяти- и двухпервые. Уничтожены два хозяйственных постройки, еще 12 - повреждены.

В результате обстрелов были повреждены газопровод и линии электропередач.

В Никополе повреждены частное предприятие, многоквартирный дом, магазин и машины.

Обследование территорий продолжается. Информация уточняется.

Напомним, сегодня россияне нанесли удар по Купянску Харьковской области. В результате погибли два человека.