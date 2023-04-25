Россияне обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области: два человека погибли и 13 ранены (ФОТО)

Российские оккупационные войска не прекращают террор Донецкой области. Так, 24 апреля враг обстрелял ряд населенных пунктов, в результате чего повреждены дома и есть жертвы.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, на Волновахском направлении россияне 5 раз обстреляли Новоукраинку и 3 раза – Пречистовку, там обошлось без пострадавших.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram главы ОВА

На Донецком направлении было 6 обстрелов Кураховской громады — повреждены школа, 2-этажка и 15 частных домов. В Новобахмутовке поврежден дом. Авдеевка в течение вечера подверглась обстрелам из артиллерии и "Градов", в результате чего повреждены дома на 5 улицах.

Последствия обстрелов. Фото: Telegram главы ОВА

На Горловском направлении в результате обстрелов в Нью-Йорке 3 человека получили ранения. Кроме того, повреждена школа в Часовоярской громаде.

На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Лиманской громаде.

"Всего за сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области, ранили еще 13", - сообщил Кириленко.

Напомним, в ночь на 24 апреля россияне ударили ракетами по Краматорску .