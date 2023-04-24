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Россияне ночью обстреляли Краматорск: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Российские оккупационные войска продолжают террор Донецкой области. Так, в ночь на 24 апреля россияне ударили ракетами по Краматорску.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"В полночь россияне выпустили две ракеты по Краматорску - повреждены школа и близлежащие частные дома", - отметил он.
Кроме того, в результате обстрелов оккупантов на Волновахском направлении два человека ранены в Новоукраинке, в селе повреждены два частных дома и админздание.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На Донецком направлении не утихали обстрелы Марьинки и Красногоровки. Шесть раз россияне обстреляли Кураховскую громаду, повредили 6 домов. Еще 2 дома повреждены в Галицыновке Новогродовской громады.
На Горловском направлении известно о повреждении 2 частных домов и 1 многоэтажки в Бахмуте. Два дома повреждены в Торецкой громаде, еще 1 в Предтечине Константиновской громады.
На Лисичанском направлении 10 снарядов попали на территорию Торского и Заречного Лиманской громады.
"Всего за сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области, ранили еще 2", - сообщил Кириленко.
Напомним, 20 апреля враг обстрелял ряд населенных пунктов, в результате чего один человек погиб, еще 1 получил ранение.