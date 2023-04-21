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Армия РФ обстреляла Донецкую область "Градами" и зажигательными боеприпасами: один человек погиб
Российские оккупационные войска не прекращают террор Донецкой области. За минувшие сутки враг обстрелял ряд населенных пунктов, в результате чего один человек погиб, еще 1 получил ранения.
Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.
По его словам, на Волновахском направлении в Угледарской общине Новоукраинка была обстреляна из "Градов", Богоявленка - из артиллерии, Пречистовка - зажигательными боеприпасами.
На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы старой части Авдеевки.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На Горловском направлении 1 человек погиб в Часовоярской общине.
Кроме того, в Бахмуте разрушены 2 многоэтажки и 8 частных домов.
Еще 2 дома повреждены в Торецкой общине. Также Константиновка получила удар ракетами С-300, в результате чего была повреждена недостройка.
На Лисичанском направлении 1 человек ранен в Заречном Лиманской общине.
Отметим, накануне было зафиксировано более 30 обстрелов Угледара, также под огонь из "Градов" попала Новоукраинка. Под обстрелами также были Курахово и Горняк, Новоалександровка, Марьинка, Авдеевка.