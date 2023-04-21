Армия РФ обстреляла Донецкую область "Градами" и зажигательными боеприпасами: один человек погиб

Российские оккупационные войска не прекращают террор Донецкой области. За минувшие сутки враг обстрелял ряд населенных пунктов, в результате чего один человек погиб, еще 1 получил ранения.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, на Волновахском направлении в Угледарской общине Новоукраинка была обстреляна из "Градов", Богоявленка - из артиллерии, Пречистовка - зажигательными боеприпасами.

На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы старой части Авдеевки.

На Горловском направлении 1 человек погиб в Часовоярской общине.

Кроме того, в Бахмуте разрушены 2 многоэтажки и 8 частных домов.

Еще 2 дома повреждены в Торецкой общине. Также Константиновка получила удар ракетами С-300, в результате чего была повреждена недостройка.

На Лисичанском направлении 1 человек ранен в Заречном Лиманской общине.

Отметим, накануне было зафиксировано более 30 обстрелов Угледара, также под огонь из "Градов" попала Новоукраинка. Под обстрелами также были Курахово и Горняк, Новоалександровка, Марьинка, Авдеевка.