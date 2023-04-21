Россияне выпустили по Херсонщине 247 снарядов: есть погибшие и раненые

За прошедшие сутки российские войска 63 раза обстреляли Херсонскую область и выпустили 247 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

По Херсону враг ударил 4 раза, сообщил глава области Александр Прокудин.

Российские оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего 2 человека погибли, еще 3 - получили ранения.

В течение 20 марта с деоккупированной территории Херсонщины были эвакуированы 52 человека.

В Херсоне в результате российских обстрелов 18 апреля погиб один человек, еще 6 получили ранения.

В течение суток 17 апреля оккупанты 57 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.