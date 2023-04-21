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Россияне выпустили по Херсонщине 247 снарядов: есть погибшие и раненые
За прошедшие сутки российские войска 63 раза обстреляли Херсонскую область и выпустили 247 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.
По Херсону враг ударил 4 раза, сообщил глава области Александр Прокудин.
Российские оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего 2 человека погибли, еще 3 - получили ранения.
В течение 20 марта с деоккупированной территории Херсонщины были эвакуированы 52 человека.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Херсоне в результате российских обстрелов 18 апреля погиб один человек, еще 6 получили ранения.
В течение суток 17 апреля оккупанты 57 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.