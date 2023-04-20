В Минэнергетики рассказали о важнейших направлениях подготовки к следующему отопительному сезону

Украина готовится к следующей зиме по трем направлениям, каждое из которых критически важно для энергетики. Это наличие специалистов, которые могут проводить ремонты и запасов оборудования, усиление противовоздушной обороны и защиту энергетических объектов.

Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время выступления на дискуссии "Защита критической инфраструктуры при перестройке энергетики".

"Об оборудовании – оно заказано и активно производится как раз под следующий отопительный сезон, чтобы мы могли восстановить запас прочности. И по гражданской защите – вместе с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины реализуется программа по усилению пассивной защиты на наиболее критических объектах", – рассказал Кудрицкий.

То, как именно будет защищено оборудование, должностное лицо не разглашает, но до следующей зимы планируется защитить целый ряд критически важных объектов энергосистемы.

Он отметил, что наличие оборудования, которое "Укрэнерго" накопило во время проведения модернизации своих объектов в предыдущие годы, и наличие у компании тысяч специалистов, которые могут проводить ремонты, помогли пройти прошлый отопительный сезон в условиях войны.

По словам Кудрицкого, если бы у "Укрэнерго" не было сотрудников, занимающихся восстановлением, система эту зиму не выдержала, поскольку на подрядчиков в таких экстремальных условиях полагаться невозможно.

Напомним, с 10 октября россияне выпустили по ключевым энергетическим объектам более 1200 ракет и дронов, более 250 из них попали в цель. В результате были повреждены 43% магистральных сетей. По оценке Всемирного банка и ПРООН, первоочередные потребности в восстановлении и защите высоковольтной сети "Укрэнерго" в этом году составляют почти 1 млрд долларов.