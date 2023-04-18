Оккупанты продолжают терроризировать Херсонщину: за сутки выпустили 342 снаряда

Российские оккупационные войска в течение суток 17 апреля 57 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 57 обстрелов, выпустив 342 снаряда из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 6 раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и сооружения детского оздоровительного лагеря Белозерской поселковой общины и линию электропередач в Чернобыевской сельской общине", - уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии один человек получил ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 80 человек.

Накануне противник совершил 46 обстрелов, выпустив 170 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Напомним, в субботу, 15 апреля, российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки погибли две женщины .