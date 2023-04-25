Российский удар по Купянску: количество погибших возросло

В результате российского обстрела Купянска Харьковской области 25 апреля погибли два человека. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, при разборе завалов здания музея спасатели обнаружили тело еще одной женщины.

Как уточнил Синегубов, в здание попала российская ракета С-300.

Напомним, армия страны-агрессора РФ нанесла удар по центру Купянска утром 25 апреля. Враг попал в здание Краеведческого музея.

Сообщалось, что в результате атаки погибла работница музея, а еще 10 человек получили ранения. При этом отмечалось, что под завалами остаются люди.