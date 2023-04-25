Войска РФ ударили по Купянску: есть жертва и раненые, под завалами еще есть люди (ВИДЕО)

Армия страны-агрессора РФ 25 апреля нанесла удар по центру Купянска Харьковской области. Враг попал в здание Краеведческого музея.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"По предварительной информации, 5 гражданских людей получили ранения, еще по меньшей мере два человека находятся под завалами", - отметил он.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 10:05 количество раненых в результате обстрела возросло до 10. Кроме того, известно о погибшей работнице музея.

"Под завалами еще есть люди. Ликвидация последствий обстрела продолжается. Вовлечены все необходимые службы", - отметил он.

Напомним, 24 апреля армия страны-агрессора РФ нанесла удары по приграничным и прифронтовым населенным пунктам области.