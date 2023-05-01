На ЗАЕС відбулася чергова ротація місії МАГАТЕ

На Запорізькій АЕС в окупованому Енергодарі відбулася чергова ротація персоналу постійної моніторингової місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання.

"27 квітня 2023 року відбулася чергова ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, яка окупована російськими військовими. Від початку роботи постійної моніторингової групи Агентства (з вересня 2022 року) – це вже восьма група експертів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що не зважаючи на постійну присутність експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, російські окупанти своїми діями завдають значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці на атомній станції, яка за період окупації суттєво деградувала.

У цьому особисто міг переконатися генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі під час свого візиту на ЗАЕС, який відбувся місяць тому.

Після цього він заявив, що кількість військ у районі ЗАЕС значно збільшилася, тому наразі її неможливо захистити.

Нагадаємо, що постійні моніторингові місії МАГАТЕ також діють на Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській АЕС, а також на Чорнобильській АЕС, яка перебуває на етапі виведення з експлуатації. Розташування місій Агентства на всіх українських АЕС відбулося у відповідь на офіційний запит України.

Експерти МАГАТЕ на українських АЕС здійснюють моніторинг ситуації та документують впливи війни на стан ядерної та радіаційної безпеки, надають технічні консультації українським фахівцям, вивчають пріоритетні потреби на ядерних об’єктах для подальшого надання технічної допомоги.

Зауважимо, Україна зацікавлена у продовженні роботи місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС щонайменше до повного звільнення станції від окупантів.

Нагадаємо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу.