Гендиректор МАГАТЕ представив в Радбезі ООН план захисту окупованої РФ Запорізької АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі представив п’ять принципів, які, на його думку, допоможуть гарантувати ядерну безпеку на окуповіній РФ Запорізькій атомній електростанції.

Про це він заявив на засіданні Ради безпеки ООН 30 травня, пише "Укрінформ".

Як зазначив гендиректор МАГАТЕ, ці принципи сформовані в результаті "інтенсивних консультацій" з керівництвом України та РФ.

Гроссі запропонував такі принципи безпеки станції:

жодних атак будь-якого роду з території станції чи проти неї;

інфраструктура ЗАЕС не повинна використовуватися як сховище чи база для важкого озброєння;

ЗАЕС не повинна використовуватися як сховище чи база для важкого озброєння; не можна піддавати ризику подачу електроенергії з електростанції за межі об'єкта, зовнішнє електропостачання має залишатися доступним і безпечним;

усі структури, системи й компоненти, необхідні для безпечної експлуатації об’єкта, мають бути захищені від нападів чи диверсій;

не слід вживати жодних дій, які б підривали ці принципи.

Гроссі підкреслив, що дотримання цих пунктів покликане запобігти ядерній аварії і забезпечити цілісність станції.

"Я вважаю ці зобов'язання необхідними для того, щоб уникнути загрози катастрофічного інциденту", – додав він.

Коментуючи п’ять принципів ядерної безпеки ЗАЕС, які сформулював гендиректор Гросі у своєму виступі, представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що принципи гарантування ядерної безпеки на Запорізькій АЕС мають передбачати повну демілітаризацію та деокупацію станції.

За словами Кислиці, вони мають охоплювати такі елементи: по-перше, виведення військ і всього іншого російського персоналу, незаконно присутнього на станції; по-друге, гарантії безперебійного електропостачання ЗАЕС із території, підконтрольної уряду України; по-третє, гуманітарний коридор для забезпечення ротації управлінського, експлуатаційного та ремонтного персоналу ЗАЕС з метою підтримки станції в безпечному стані.

Нагадаємо, що російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі раніше заявив про загрозу ядерної аварії на ЗАЕС і закликав до термінових дій.